Innerhalb der Reihe „Mehr Lust auf Ludwigshafen“ sorgt die „Eisbolle-Radtour“ am Freitag, 17. Juni, 15 Uhr, nach Angaben der Marketinggesellschaft Lukom gleich mehrfach für eine angenehme Abkühlung. Zum einen kühle der Fahrtwind ab. Zum anderen gebe es bei Eiscafés in verschiedenen Stadtteilen jeweils eine Eiskugel gratis. Treffpunkt ist um 14.45 Uhr vor der Tourist-Info am Berliner Platz 1. Anmeldung bis spätestens 16. Juni, 12 Uhr, per E-Mail an tourist-info@lukom.com. Die Teilnahmemöglichkeit wird der Lukom zufolge per Mail bestätigt.