Es wird in Ludwigshafen „ein Angebot in der Adventszeit“ geben. Darüber hat Markus Lemberger, Sprecher der Marketinggesellschaft Lukom, am Freitag informiert. Vorausgegangen war ein Treffen der Lukom mit den Schaustellern. „Wir sind dabei zum Ergebnis gekommen, dass wir den Schaustellern unbedingt ein Angebot machen wollen, damit sie Geld verdienen können. Und wir wollen den Bürgern ein Angebot machen, damit sie ein Erlebnis in der Vorweihnachtszeit haben“, sagte Lemberger. Jetzt beginne die Detailarbeit. So müsse noch geklärt werden, ob das Angebot auf dem Berliner Platz oder dezentral an verschiedenen Standorten in der Innenstadt stattfinde. Lemberger sicherte zu: „Wir werden ein coronakonformes und sicheres Konzept vorlegen.“ Der Weihnachtsmarkt war vom 19. November bis 23. Dezember geplant. In diesem Zeitraum solle auch das jetzt vereinbarte Angebot stattfinden, so Lemberger. Auch das Winterdorf an der Rhein-Galerie wird voraussichtlich aufgebaut, sagte Centermanager Patrick Steidl. Der Betreiber des Dorfs habe der Stadt ein entsprechendes Konzept vorgelegt und grundsätzlich grünes Licht dafür bekommen. Um den Schaustellern Verdienstmöglichkeiten nach der langen Corona-Pause zu bieten, soll das Winterdorf schon im Oktober starten.