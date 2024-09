Es ist keine überraschende Nachricht, aber dennoch eine wichtige Personalie für Ludwigshafen: Christoph Keimes soll für weitere fünf Jahre an der Spitze der Stadtmarketinggesellschaft Lukom stehen. Das hat der Aufsichtsrat der Lukom der Gesellschafterversammlung empfohlen. Es geht dabei um den Zeitraum vom 1. September 2025 bis 31. August 2030, wie aus den Unterlagen für die Sitzung des Stadtrats hervorgeht, der am Montag, 23. September, im Pfalzbau tagt und über die „Wiederbestellung“ des 49-Jährigen befindet. Wohl eine reine Formsache. Denn der gebürtige Düsseldorfer und frühere Center-Manager der Rhein-Galerie hat die 100-prozentige Stadttochter insgesamt moderner aufgestellt, Veranstaltungsformate wie das Parkfest und den Weihnachtsmarkt überarbeitet und neue Angebote wie After-Work-Partys am Ludwigsplatz mit ins Leben gerufen. „Ich freue mich über das vertrauen und will an meiner Arbeit der vergangenen fünf Jahre anknüpfen“, sagte Keimes auf Anfrage. Der Vater von drei Kindern wohnt mit seiner Familie in Plankstadt bei Schwetzingen. Seit September 2020 ist er als Nachfolger von Michael Cordier Lukom-Geschäftsführer. Die Lukom – rund 50 Mitarbeiter – betreut das Stadtmarketing, verwaltet Parkplätze, managt den Pfalzbau, die Eberthalle sowie die Bürgerhäuser.