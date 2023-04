Das Dubbeglas aus der Pfalz ist längst bekannt. Dessen Ausführung mit Ludwigshafener Aufdruck ist laut der Marketinggesellschaft Lukom ein Verkaufsschlager im Sortiment der Tourist-Information. Ab sofort gibt es dort nun auch eine Dubbetasse als Variante in diesem Design. Mit Aufdruck in Pfälzer Mundart stelle auch diese einen klaren Bezug zur Stadt am Rhein her: „Ludwigshafe – Des Door zur Palz“ steht auf der in schwarz und weiß gestalteten Tasse, die einen Inhalt von 0,2 Liter fasst. Erhältlich ist diese für 7,50 Euro bei der Tourist-Info am Berliner Platz 1.