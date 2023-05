Sieben verschiedene Broschüren, die sich unterschiedlichsten Facetten der Stadt widmen, sind nach Angaben der Marketinggesellschaft Lukom in überarbeiteter Neuauflage ab sofort in der Tourist-Info (Berliner Platz) verfügbar. Darunter auch die zuvor vergriffene Broschüre „Ludwigshafen to Go“, aber auch Übersichten über Parks, Radtouren und die schönsten Ecken. „Unsere Broschüren zeigen, dass Ludwigshafen viele schöne Ecken hat, die es wert sind, hervorgehoben zu werden. Dazu hat die Lukom eine ganze Reihe von Broschüren entwickelt, mit denen man Ludwigshafen zu Fuß oder mit dem Rad erkunden und entdecken kann. Eine Broschüre sammelt die schönsten Impressionen unserer Kalenderfotografen und zeigt Ludwigshafen von seiner besten Seite“, erläutert Lukom-Chef Christoph Keimes. Finanziert wurden die Broschüren durch Mittel des Landes Rheinland-Pfalz aus dem Programm „Restart“.