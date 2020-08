Auch wenn man es angesichts der tropischen Temperaturen kaum für möglich hält: In vielen Städten läuft bereits die Vorbereitung für die Weihnachtsmärkte. Das ist insbesondere im Jahr der Corona-Pandemie eine besondere Situation. Zu den Städten, die sich intensive Gedanken machen, zählt Ludwigshafen. Markus Lemberger, Sprecher der Marketinggesellschaft Lukom, sagt auf Anfrage: „Wir haben den Weihnachtsmarkt, eine unserer zentralen Großveranstaltungen, selbstverständlich nach wie vor auf der Agenda unserer planerischen Aktivitäten.“ So findet sich der Weihnachtsmarkt – samt Lichterzauber – im ansonsten wegen Corona arg dezimierten Veranstaltungskalender der Lukom. Geplant ist der Budenzauber nach derzeitigem Stand vom 19. November bis zum 23. Dezember. Zur Planung sagt Lemberger ganz allgemein: „Wir beobachten kontinuierlich die sich permanent ändernden Entwicklungen der coronabedingten Beschränkungen ebenso wie wir in engem Kontakt zu den Schaustellern und anderen Partnern die Möglichkeiten der Durchführbarkeit abstimmen.“ Klar sei dabei: „Freilich ist bei alledem nur ein Szenario unter wirtschaftlich rentablen und auch für die Besucher attraktiven Rahmenbedingungen von zentralem Interesse für alle Beteiligten.“