Bürger können sich ab Montag, 10. August, über das geplante Friesenheimer Neubaugebiet „Luitpoldstraße Nord“ am Zehnmorgenweiher im Rathaus informieren. Das hat die Stadtverwaltung am Dienstag mitgeteilt. Es besteht außerdem die Möglichkeit, sich in eine Liste zur Interessenbekundung eintragen zu lassen. Bis einschließlich 21. August sind die Informationen über das Bebauungsplanverfahren Nummer 667 „Luitpoldstraße Nord“ und das Bebauungskonzept von WS Systembau GmbH einsehbar.

Der Stadtrat hatte in seiner Sitzung im November die Aufstellung des Bebauungsplans beschlossen. Nachdem die frühzeitige Bürger- und Trägerbeteiligung stattgefunden hat, liegt nun ein Bebauungskonzept mit Einzel- und Doppelhausbebauung sowie einem Mehrfamilienhaus und einem betreutem Wohnprojekt vor. WS Systembau investiert nach eigenen Angaben 17 Millionen Euro in die Erschließung.

Projekt stößt auf Widerstand

Anwohner und eine Bürgerinitiative kritisieren das Projekt. In dem Quartier sollen einmal 160 Menschen leben. Geplanter Baustart ist im kommenden Jahr. Zwei Jahre später soll alles fertig sein.

Die Ausstellung der Pläne findet im Rathaus, Rathausplatz 20, drittes Obergeschoss, Zimmer 301, statt. Sie ist montags bis donnerstags von 8.30 bis 16 Uhr und freitags von 8.30 bis 12 Uhr geöffnet. Zudem können die ausgelegten Unterlagen auch im Netz unter www.ludwigshafen.de über den Pfad: Nachhaltig/Planen, Bauen, Wohnen/Bauleitplanung/Öffentlichkeitsbeteiligung eingesehen werden. Rückfragen sind per Telefon unter 0621/504-3117 oder -3247 und per E-Mail an stadtplanung@ludwigshafen.de oder in Einzelgesprächen nach Terminabsprache möglich.