Die Luitpoldstraße in Friesenheim bleibt vorerst weiterhin für Radfahrer gesperrt, wie die Stadt auf Nachfrage mitteilt. Nach dem Sturz eines Radfahrers hatte die Verwaltung die Straße im Herbst 2021 für Radler bis auf Weiteres sperren lassen. Ein von der Stadt und der Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft in Auftrag gegebenes Gutachten habe in Bezug auf die Unfallursache zwar „keine maßgeblichen Erkenntnisse“ ergeben, sagt ein Stadtsprecher. Es gebe aber derzeit noch ein „laufendes Verfahren“, in dem die Unfallursache ebenfalls untersucht werde. Bis zu dessen Abschluss bleibe die Sperrung vorsorglich bestehen. Weitere Details nannte die Verwaltung nicht. An der Stelle des Fahrradunfalls waren damals kurz zuvor die Bauarbeiten für die Linie 10 abgeschlossen worden.