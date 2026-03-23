Zur Verbesserung des Hochwasserschutzes auf der stadtseitigen Hafenmauer des Luitpoldhafens wurde der sogenannte Freibord vom Bestand entlang der Neubauten an der Rheinuferstraße bis zur Schwanthalerallee verlängert, wie die Stadtverwaltung informiert. Bislang dienten die wasserseitigen Gebäudekanten als Hochwasserschutz, zwischen den Gebäuden wurden im Hochwasserfall mobile Schutzwände aufgebaut, heißt es in einer Mitteilung. Die Arbeiten dauerten demnach insgesamt neun Monate. Der Freibord dient als Sicherheit im Hochwasserfall sowie zusätzlich bei Eis- und Wellenaufstau. Dafür hat die Stadt eine zirka 80 Zentimeter hohe Stahlbetonwand errichten lassen. Insgesamt wird das Bauwerk voraussichtlich 850.000 Euro kosten. Davon trägt das Land Rheinland-Pfalz einen Anteil von 90 Prozent.