Hexenbesen und Teufelskrallen – im Mannheimer Luisenpark wird es am Donnerstag, 31. Oktober, gruselig. Dann steigt von 17 bis 21 Uhr wieder die Halloween-Party für Familien mit Kindern. Geboten werden laut einer Pressemeldung unter anderem ein Schattentheater, in dem abwechselnd die Märchen „Rotkäppchen“ und „Die Bremer Stadtmusikanten“ gespielt werden, eine Bauchredner-Show mit „Zoodirektor Matze“ und Plüschtieren, ein Orakel, eine Grusel-Märchenerzählerin und eine Feuershow. Für Musik sorgen in der Festhalle Baumhain die Band „Randale – Sandkastenrocker und andere Helden“, die laut Veranstalter so klingt, als ob Die Ärzte gemeinsam mit den Ramones und Iggy Pop Kindermusik machen würden, sowie auf der Bühne an der Brunnenlandschaft „Raketen Erna“ aus Berlin, deren Liedtexte von Schlaflosigkeit und vom Mut machen handeln.

Tickets kosten für Erwachsene 12,50 Euro (ermäßigt neun Euro), für Kinder 5,50 Euro. Für Jahreskartenbesitzer gibt es Vergünstigungen. Weitere Informationen und das komplette Programm findet man im Netz unter www.luisenpark.de.