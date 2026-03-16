Das Porträt-Projekt „Gegen das Vergessen“ hat ihn bekannt gemacht. Nun erzählt Luigi Toscano von seinem eigenen Leben. In einem harten Buch – nicht nur wegen seines Titels.

Ein berühmter Fotograf zu werden, über dessen Arbeit DIE RHEINPFALZ und die „ New York Times“ berichten, die „Tagesthemen“ und das „heute journal“, der seine Arbeiten vor den Vereinten Nationen zeigen darf und mit Bundespräsident Joachim Gauck zu Abend isst: Zu behaupten, dass all das Luigi Toscano nicht gerade an der Wiege gesungen war, wäre eine maßlose Untertreibung.

Alles davon schien ferner von seinem Leben, als er am 9. Mai 1972 in Mainz auf die Welt kam, als erstes von sieben Kindern, als Sohn sizilianischer Einwanderer. Im Umland der Landeshauptstadt, in Budenheim ist er aufgewachsen. Dass die Wohnung viel zu klein war für die große Familie, dass die Wäsche in der Küche getrocknet werden musste: Das war nicht das Schlimmste. Viel schlimmer war, dass beide Eltern viel zu viel tranken, dass der Vater die Mutter und die Kinder schlug und dass es immer zu wenig von allem gab: „Struktur, Sauberkeit, Essen, ein trockener Raum, Sicherheit und Geborgenheit.“ Und weil es niemanden gab, der ihm morgens ein Brot für die Schule schmierte, fischte er aus den Mülleimern die Pausenbrote, die seine Klassenkameraden nicht hatten haben wollen.

Mit 16 in die Pfalz

Schön wäre, wenn man nun die Geschichte so erzählen könnte: dass es die Kunst war, die Luigi Toscano aus der Armut gerettet hat. Aber nein, so lief sein Leben nicht ab. Ein Kirchenmann hatte ihn mit der Aussicht auf „etwas Spannendes“ in einen Keller gelockt: seine Dunkelkammer, in der Bilder von Kinderpenissen auf Wäscheleinen hingen, und auch den kleinen Luigi fotografierte der Mann nackt: „Auf eine absurde, ja, eine perverse Weise war das mein erster Kontakt zur Fotografie.“

Mit 16 Jahren kam Luigi Toscano in die Pfalz und bekam einen Platz im Jugendhof Haßloch. Die Jahre dort bezeichnet er im Rückblick als „eine gute Zeit“. Auch, weil er bei der BASF in Ludwigshafen eine Ausbildung zum Anlagenmechaniker, Richtung Versorgungstechnik machen konnte. Nun aber – auf direktem Weg in die Kunst? Nein, Toscanos Leben und das Buch „Kanakenkind“, das er gemeinsam mit der Journalistin Silke Kettelhake verfasst hat, wurden und werden nun erst richtig krass: Luigi Toscano war schwer heroinabhängig.

Menschliche Abgründe

Den 7. März feiert er heute als seinen „Clean Birthday“, den Tag, an dem er aufhörte, Alkohol zu trinken und Drogen zu konsumieren. Zu seiner ersten Tochter, die damals klein war, hat er bis heute keine Beziehung. Was ihn sehr schmerzt – umso mehr, als es mit seiner zweiten, 2013 geborenen Tochter Lotta völlig anders ist. Sie und seine Frau, die Karlstorbahnhof-Geschäftsführerin Cora Malik, sind „Morgenwonne und Abendsonne“. Die Familie lebt in Mannheim, Toscanos Wahlheimat seit über 25 Jahren. Hier hat er als Türsteher, Dachdecker und Fensterputzer gejobbt – und irgendwann, endlich, auch als Fotograf.

Dass er selbst in menschliche Abgründe geblickt, dunkle Zeiten erlebt hat, oft hoffnungslos war: Es war womöglich das, was Luigi Toscanos Projekt „Gegen das Vergessen“ erst möglich machte. Die alten Menschen, die in ihrer Kindheit und Jugend unvorstellbar Schreckliches erlebt haben, sahen in ihm jedenfalls jemanden, dem sie vertrauten, dem sie sich anvertrauten. Hunderte Holocaust-Überlebender hat er auf der ganzen Welt fotografiert, in Europa und in den USA, die Unesco ernannte ihn zum „Artist for Peace“, die Bilder wurden und werden in vielen deutschen Städten gezeigt, immer wieder in Mannheim, in der Ukraine, in Paris, New York und Washington.

Horst und Walter, Margot und Anna

In seinem Buch erzählt Toscano viele Geschichten zu den Gesichtern. Von Horst und Walter, die als Kinder Nachbarn waren und sich mit über 90 Jahren durch die Aufnahmen wiederfanden. Er erzählt von Margot Friedländer, die im vergangenen Jahr an Toscanos 53. Geburtstag gestorben ist. Und, vor allem, erzählt er ausführlich von Anna Strishkowa, von deren Geschichte auch sein Dokumentarfilm „Schwarzer Zucker, rotes Blut“ handelt: 1943 als kleines Mädchen von den Deutschen nach Auschwitz deportiert, suchte sie ihr Leben lang nach ihren Wurzeln – und sie sollte sie finden, dank der hartnäckigen Recherchen des italienischen Einwanderkindes aus Mannheim.

Lesezeichen/Ausstellung

Luigi Toscano/Silke Kettelhake: „Kanakenkind“; Herder; 368 Seiten; 30 Euro



Der Port 25 – Raum für Gegenwartskunst in Mannheim zeigt ab Freitag, 27. März, die Ausstellung „Kanakenkinder“ mit Fotos von Luigi Toscano.