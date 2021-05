100 Porträts von Überlebenden des Holocausts sind bis Freitag, 14. Mai, auf dem Heidelberger Universitätsplatz zu sehen. Sie stammen von dem Mannheimer Fotografen Luigi Toscano, der für sein Projekt „Gegen das Vergessen“ seit Jahren auf der ganzen Welt unterwegs ist und bisher rund 400 Überlebende der NS-Diktatur getroffen und porträtiert hat. Die beeindruckenden, berührenden Fotografien waren bisher in New York, Washington, Kiew, Paris und vielen anderen Städten zu sehen – nach ihrer ersten Station, der Alten Feuerwache in Mannheim. Mehr als eine Million Menschen haben die Bilder bereits gesehen. Für seinen Einsatz ist der gebürtige Mainzer Toscano, der morgen seinen 49. Geburtstag feiert, vor wenigen Monaten zum Unesco-Botschafter „Artist for Peace“ ernannt worden. Wie das Heidelberger Kulturhaus Karlstorbahnhof, das die aktuelle Ausstellung organisiert hat, mitteilt, musste die Ausstellung wegen starker Windböen am Dienstag kurzzeitig abgebaut werden. Seit Donnerstag steht sie wieder. Die ursprüngliche Aufenthaltsdauer ist um eine Woche verlängert worden. Sie ist jederzeit frei zugänglich und kann kostenfrei angeschaut werden.