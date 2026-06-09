Die Schützengesellschaft Oggersheim 1887 ist Meister in der Disziplin Luftgewehr Auflage in der Kreisliga. Neben konstanten Leistungen entschieden die starken Ergebnisse.

Die Schützengesellschaft (SG) Oggersheim 1887 hat die Rundenkampfsaison 2026 in der Disziplin Luftgewehr Auflage der Kreisliga im Schützenkreis Ludwigshafen erfolgreich abgeschlossen und sich in der Mannschaftswertung den ersten Platz gesichert. Ausschlaggebend war die konstant starke Leistung über die gesamte Saison.

Nach sechs Wettkämpfen setzte sich die SG Oggersheim mit insgesamt 5365 Ringen und einem Durchschnitt von 894,17 Ringen vor der SGi Weisenheim 1 (5352 Ringe) und dem SV Bobenheim-Roxheim (5325 Ringe) durch. Zum Oggersheimer Team gehörten Siegfried Hess, Praxitelis Stamatis, Thomas Braun und Nikol Malmberg.

Maximum um einen Ring verfehlt

Auch in der Einzelwertung drückten die Oggersheimer Schützen der Saison ihren Stempel auf. Siegfried Hess gewann mit herausragenden 1799 von 1800 möglichen Ringen die Gesamtwertung und verfehlte die theoretische Höchstleistung nur um einen Ring. Sein Durchschnitt betrug damit 299,83 Ringe. Auf Rang zwei folgte Mannschaftskamerad Praxitelis Stamatis mit 1793 Ringen und einem Durchschnitt von 298,83 Ringen.

Am sechsten und letzten Wettkampftag hat die SG Oggersheim ihre Dominanz mit einem klaren 892:852-Erfolg gegen die zweite Mannschaft der SGi Weisenheim untermauert. Hess erzielte erneut das Maximum von 300 Ringen, Stamatis gehörte mit 299 Ringen ebenfalls zu den Tagesbesten.

Der Kreisliga-Titel ist ein weiterer Erfolg für die traditionsreiche Schützengesellschaft Oggersheim 1887, die seit vielen Jahren zu den festen Größen im Schützenkreis Ludwigshafen zählt. Die Ehrung der erfolgreichen Mannschaft erfolgte zum Abschluss des letzten Wettkampftages, der Wanderpokal verbleibt in der Saison 2026 in Oggersheim.