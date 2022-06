Zwar sei die Corona-Pandemie schon zwei Jahre alt, doch flächendeckende Luftfilter in Schulen und Kitas suche man vergeblich. So argumentieren die Freien Wähler in der Gartenstadt und hakten bei der Stadtverwaltung nach. Deren Antwort lässt jedoch nur wenig Neues für den Winter erwarten.

„Lediglich in den Räumen, in denen die Lüftungsvorgaben des Bildungsministeriums für die Räume nicht ausreichend umsetzbar sind, können mobile Luftreinigungsgeräte zum Einsatz kommen.“ Das stellte die Stadtverwaltung zum Thema klar und ließ wissen: „Der Bereich Gebäudewirtschaft hat die Lüftungsmöglichkeiten in den Räumen an den Schulen geprüft. Anschließend wurden für alle Unterrichtsräume mit mangelndem Lüftungsergebnis mobile Luftreinigungsgeräte beschafft.“

Konkret seien im Stadtteil Gartenstadt für die Ernst-Reuter-Grundschule 15 Geräte bestellt und installiert worden. „Die restlichen Schulen im Stadtteil Gartenstadt haben keinen Bedarf an Lüftungsgeräten angemeldet“, so die Verwaltung. Die Landesförderung für mobile Luftfilter sei durch die Stadt Ludwigshafen vollständig ausgeschöpft: „Jede zusätzliche Beschaffung ist eine freiwillige Leistung, deren Umsetzung durch die Kommunalaufsicht zu genehmigen ist.“

CO 2 -Ampeln in Kitas

Für mobile Luftfilter in Kitas gebe es in Rheinland-Pfalz „keine Fördermittel“ teilt die Stadt mit, sie fielen daher in Gänze unter „freiwillige Leistungen.“ Weil aufgrund der großen Dynamik in Kita-Gruppenräumen mobile Luftfilter nicht hinreichend wirksam seien – hierfür müssten vielmehr umfassende Belüftungsanlagen verbaut werden – empfehle das Landesjugendamt das herkömmliche und regelmäßige Lüften. „Alle städtischen Kitas verfügen daher über CO2-Messgeräte für alle Räume, welche über eine ,Lichtampel’ anzeigen, wann und wie lange Lüften erforderlich ist“, teilt die Verwaltung mit.