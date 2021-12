Die durch einen RHEINPFALZ-Bericht angestoßene Debatte über fehlende Luftfilter in Schulen dreht sich weiter. Jetzt übt die Linksfraktion im Stadtrat Kritik an der Verwaltung und deren Aussage, es sei „unrichtig“, dass Luftfilter in Schulen fehlten. „Das empfinden wir als höchst befremdlich“, sagt Linken-Fraktionschef Liborio Ciccarello.

Seine Fraktion habe bereits im Stadtrat sowie im Schulträgerausschuss, dessen Vorsitzende Bürgermeisterin Reifenberg (CDU ) ist, die Situation an den Schulen bezüglich der Luftfilter thematisiert und Anträge gestellt – verbunden mit der Bitte, mehr Luftfilter für Schulen bereitzustellen, um das Risiko, sich mit dem Coronavirus anzustecken, in den Klassenzimmern zu reduzieren. Beide Male seien die Linken-Anträge mündlich „abgebügelt“ worden, ärgert sich Ciccarello. „Eine schriftliche Begründung wurde uns verwehrt.“

„Für Schüler und Lehrer eine Zumutung“

Stets sei betont worden, die Anträge seien nicht nötig, da sich die Stadt um mehr Luftfilter kümmern würde. „Pustekuchen, fällt uns dazu nur ein“, sagt Ciccarello. „Es mag sein, dass die Mittel des Landes ausgeschöpft sind und jede weitere Anschaffung eine freiwillige Leistung der Stadt wäre, wie im RHEINPFALZ-Artikel vom 10. Dezember von der Stadt geschildert. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass Luftfilter fehlen, auch in Klassenräumen, in denen man theoretisch lüften kann.“

Für Schüler und Lehrer sei das eine Zumutung, verweist er auf den RHEINPFALZ-Bericht vom 9. Dezember („Die Stadt macht einen miserablen Job“). Darin sei die aktuelle Situation treffend beschrieben worden. Dazu sagt Jan Mohammad, Mitglied im Schulträgerausschuss für die Linksfraktion: „Es wäre begrüßungswert, wenn die Stadt in Zukunft verspricht, sich um weitere Luftfilter in den Schulen zu bemühen. Dies wurde bisher nicht wahrnehmbar kommuniziert. Es hat für uns eher den Anschein, als hätte man das Nötigste getan und möchte zur Tagesordnung übergehen. Dies wäre fatal. Wie wir alle wissen, befinden wir uns in einer Ausnahmesituation, doch sollte dies nicht zulasten der Bildung der jüngeren Generationen gehen.“