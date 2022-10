Einem 30-jährigen Mann aus Bobenheim-Roxheim ist am Samstag auf dem Ludwigsplatz (Innenstadt) Bargeld gestohlen worden. Laut Polizei fragte ein Unbekannter um 11.30 Uhr den 30-Jährigen nach Kleingeld, griff ihm im Zuge dessen in die Geldbörse und entwendete unbemerkt 300 Euro. Danach habe er sich zu Fuß in Richtung Fußgängerzone entfernt. Der Täter wird wie folgt beschrieben: zirka 1,80 Meter groß, etwa 40 Jahre alt, kurze schwarze Haare, dunkler Teint. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2122.