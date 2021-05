Auf dem Ludwigsplatz in der Stadtmitte sind am Montag die Baggerarbeiten gestartet. Das 6235 Quadratmeter große Areal erhält ein neues Gesicht und wird von der Stadt bis Ende des Monats für 70.000 Euro aufgewertet. Es soll attraktiver und pflegleichter werden. Ende April hatten die Arbeiten auf dem Platz begonnen, der in den Vorjahren unter diversen Baustellen sowie dem hohen Nutzungsdruck gelitten hatte.

Rabatte ersetzen Rasen

Im „Labor Ebertpark“ getestete Rabatte mit robusten Sträuchern, Stauden und Gräsern sollen den strapazierten Rasen ersetzen. Im Mittelteil des Platzes sind zwei Beete geplant, ein drittes Beet im südlichen Abschnitt an der Bahnhofstraße. Diese Bereiche seien nicht begehbar und würden dem Platz Struktur geben, erklärt Gabriele Bindert (60), Leiterin des Bereichs Grünflächen und Friedhöfe. In die asphaltierte Wegeführung werde nicht eingegriffen.

Erstes Ziel: Platanen retten

Um die Sauerstoffzufuhr und die Standsicherheit der 15 Platanen zu verbessern, wurden zunächst mit Lanzen 400 Injektionen 65 Zentimeter tief in den ausgetrockneten Boden gepresst, um dessen Strukturen aufzubrechen. Unter der Bodenverdichtung hätten die Platanen erheblich gelitten, berichtet der für Bäume beim Grünflächenbereich zuständige Thorsten Heller (45). Nachdem der Bagger den Rasen abgetragen und den Boden aufgelockert hat, wird Substrat ausgebracht, und die Bepflanzung kann beginnen. Parallel dazu werden Leitungen für das neue automatisierte Beregnungssystem verlegt. Veranstaltungen wie der „Musikalische Mittag“ sollen laut Bindert weiter auf dem Platz möglich sein.