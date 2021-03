Pfarrer Chrisitian Eiswirth wird neuer Krankenhaus-Seelsorger der Homburger Uniklinik. Das erklärt das Bistum Speyer, das auch für die Uniklinik zuständig ist, in einer Pressemitteilung.

Eiswirth leitete bis zuletzt die Ludwigshafener Pfarreri Heilige Edith Stein. Ab 1. Mai übernimmt er den Seelsorgerposten in der Homburger Uniklinik. Der Pfarrer stammt gebürtig aus Landau, aufgewachsen ist er im südpfälzischen Göcklingen. Ehe Eiswirth zwischen 1995 und 1998 praktische Theologie und Religionspädagogik an der Fachakademie zur Ausbildung von Gemeindereferentinnen und Gemeindereferenten in Mainz studierte, absolvierte er zunächst zwei Berufsausbildungen, eine zum Bürokaufmann im bischöflichen Ordinariat in Speyer. Nach seinem Studium, so die Pressemitteilung, war Eiswirth als Gemeindereferent in Lambrecht tätig.

Ab 2006 studierte Eiswirth erneut, dieses Mal Theologie und Philosophie in Lantershofen. Vier Jahre später folgte seine Priesterweihe. Anschließend arbeitete der Pfarrer als Kaplan in Herxheim, Hettenleidelheim und Frankenthal. Seit 2016 war der 51-Jährige dann Pfarrer der ludwigshafener Kirche.