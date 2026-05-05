Ein Ludwigshafener Jurist leitete 1946 den Prozess gegen den Denunzianten der Geschwister Scholl – doch seine Rolle ist heute kaum bekannt.

Ein gebürtiger Ludwigshafener mit dem Allerweltsnamen Mayer hat nach dem Zweiten Weltkrieg juristische Geschichte geschrieben – doch in seiner Geburtsstadt ist dieses bemerkenswerte Faktum so gut wie unbekannt.

Der Jurist und Kommunalpolitiker Karl Mayer, am 16. Dezember 1878 in Ludwigshafen als Sohn des Postbeamten Emil Mayer (1849 bis 1900) und seiner Frau Rosa (1854 bis 1906) geboren, war vor rund 80 Jahren Vorsitzender der Zehnten Spruchkammer in München. Vor dieser musste sich der ehemalige Hausdiener und Universitäts-Pedell Jakob Schmid (1886 bis 1964) verantworten. Schmid hatte am 18. Februar 1943 die beiden Studenten Hans und Sophie Scholl der Gestapo ausgeliefert, nachdem er sie beim Auslegen von Flugblättern gegen das NS-Regime in der Ludwig-Maximilians-Universität überrascht hatte. Die beiden Widerstandskämpfer wurden wegen Hochverrats zum Tode verurteilt und am 22. März 1943 in München-Stadelheim hingerichtet.

Aus dem Amt gedrängt

Für den Ludwigshafener Juristen war der Vorsitz in der Spruchkammer am 15. Juni 1946 die erste öffentliche Sitzung, die er in seinem Berufsleben leitete. Nach dem Jurastudium in München und Erlangen war er ab 1906 nur kurze Zeit als Rechtsanwalt in Würzburg tätig gewesen. Dann zog es ihn in die Kommunalpolitik, wo er auf Anhieb ein erfolgreiches Debüt feierte: Am 30. Dezember 1907 wurde der damals 29-jährige Pfälzer einstimmig zum hauptamtlichen und rechtskundigen Bürgermeister von Donauwörth gewählt. Sieben Jahre später, am 20. November 1915, übernahm er dieses Amt auch im nahen Neuburg an der Donau, wo er am 22. Dezember 1927 zum Oberbürgermeister ernannt wurde. Dieses Amt bekleidete er bis 1933, ehe ihn der NS-Justizinspektor, SS-Standartenführer und zweite Bürgermeister Anton Mündler (1896 bis 1949) aus dem Amt drängte.

Mayer trat 1934 zwangsweise in den Ruhestand und betätigte sich in München als juristischer Buchautor. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs suchten die amerikanischen Besatzer für ihre neu geschaffenen „Spruchkammern“ unbelastete deutsche Juristen. Mayer trat am 16. April 1946 in ihre Dienste und wurde zum Vorsitzenden der Zehnten Spruchkammer in München ernannt.

„Ich habe meine Pflicht getan“

Vor dieser Kammer musste sich zwei Monate später, am 15. Juni 1946, Jakob Schmid wegen seiner Beteiligung an den Ereignissen um die Geschwister Scholl verantworten. In der rund vierstündigen Verhandlung, die unter anderem vom Juristen, Richter und späteren bayerischen Ministerpräsidenten Wilhelm Högner (SPD) als Beobachter verfolgt wurde, berief sich Schmid auf „Befehlsnotstand“ und zeigte keinerlei Reue: „Ich habe meine Pflicht getan …“ Die Kammer verurteilte ihn nach halbstündiger Beratung zu fünf Jahren Arbeitslager, von denen er allerdings nur einen Teil verbüßen musste. Zwei Berufungen gegen das Urteil wurden verworfen.

Für Mayer folgte eine späte juristische Karriere: Am 24. November 1947 wurde er zum Senatsvorsitzenden am Kassationshof im bayerischen Staatsministerium für Sonderaufgaben berufen. 1951 trat er endgültig in den Ruhestand – im Alter von 72 Jahren.

Das juristische Geschehen vom 15. Juni 1946 wurde ein Vierteljahrhundert später künstlerisch im Fernsehspiel „Der Pedell“ von Regisseur Eberhard Itzenplitz (1926 bis 2012) aufgearbeitet, das 1970 ausgestrahlt wurde. Zu diesem Zeitpunkt war Mayer bereits seit fast 20 Jahren tot: Er starb am 18. Oktober 1951 im Alter von 72 Jahren.