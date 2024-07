102 Jahre ist die Ludwigshafenerin Irene Spielmanns alt. Am Freitag, 12. Juli, hat sie ihren Geburtstag gefeiert, wie das Vitanas Senioren Centrum Am Rheinufer mitteilt. Man sehe die Seniorin immer mit einem Lachen – und vielleicht ist es genau diese Eigenschaft, die Irene Spielmanns geholfen habe, 102 Jahre alt zu werden, heißt es in der Mitteilung.

Bei der Feier habe die Jubilarin so manchen Unter-100-Jährigen mit ihrer körperlichen und geistigen Fitness beeindruckt. So sei Irene Spielmanns noch immer rüstig mit Rollator unterwegs.