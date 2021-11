Mit 40 Hütten lockt der Ludwigshafener Weihnachtsmarkt in diesem Jahr bereits ab 10. November auf dem Berliner Platz. Um in Pandemiezeiten möglichst viel Sicherheit zu bieten, hatten die Veranstalter zunächst mit einer 2G-Plus-Regel geplant. Doch aufgrund einer neuen Corona-Verordnung des Landes wird jetzt noch einmal geprüft, ob Lockerungen machbar sind.

Die gute Nachricht ist bereits bekannt: Es wird dieses Jahr wieder einen Weihnachtsmarkt auf dem Berliner Platz geben. Wegen Corona sieht das Konzept zur Steuerung des Besucherstroms eine mit Holzzäunen begrenzte Fläche mit einem Eingangstor zur Ludwigstraße vor. Vorgesehen war dabei zunächst die 2G-Plus-Regel, also Einlass nur für Geimpfte, Genesene und eine gewisse Anzahl von Getesteten. Nun hat die vom Land angekündigte Lockerung der Corona-Regeln die Planung der Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft (Lukom) durcheinander gewirbelt. So gibt es für Veranstaltungen im Außenbereich nur noch Beschränkungen, wenn die Teilnehmer feste Plätze einnehmen und eine Einlasskontrolle oder Ticketverkauf vorhanden sind. Martinsumzüge und Weihnachtsmärkte sind damit ohne Einschränkungen, also ohne Abstand, ohne Maske und ohne 3G-Regeln möglich.

„Wir waren überrascht von der Lockerung im Freien und müssen unser Konzept jetzt noch einmal überdenken“, sagt Lukom-Chef Christoph Keimes. Die Sicherheit der Besucher werde an erster Stelle stehen. Man müsse nun vor einer endgültigen Entscheidung über die Zugangsregeln die genaue Ausformulierung der Landesverordnung abwarten. Damit sei wohl erst Anfang nächster Woche zu rechnen, meinte Keimes.

Mehr Abstand

An vielen anderen Punkten im Konzept des Ludwigshafener Weihnachtsmarkts ändert sich ohnehin nichts. Statt rund 50 Hütten wie auf dem letzten Weihnachtsmarkt 2019 wird es nur maximal 40 Hütten und Verkaufsstände geben, um die Abstände dazwischen zu vergrößern. Im vergangenen Jahr war die Veranstaltung wegen der Pandemie komplett ausgefallen. „Auf der einen Seite steht der Wunsch nach Dichte und Atmosphäre, auf der anderen Seite die Forderung nach Abstand wegen der Pandemie“, beschreibt Stefan Tielkes, Leiter Stadtmarketings, die Herausforderungen für die Organisatoren. Eine Antwort darauf war, die umzäunte Fläche des Weihnachtsmarkts flexibel verändern und vergrößern zu können. Das Hüttendorf sollte optisch erhalten bleiben. Eine Idee war, zehn Buden in Aufenthalts- und Schutzhütten für die Besucher zu verwandeln bei schlechtem Wetter. „Eine Bühne für Livemusik gibt es nicht und damit auch keine eng gedrängte Menge vor der Bühne“, sagt Keimes. Dafür wird hier eine Lichterdecke des „Lichterzaubers“ aufgebaut.

„Wir sind begeistert, dass der Weihnachtsmarkt wieder stattfindet und werden die Lukom nach Kräften unterstützen“, kündigte Thomas Herzberger, Vorsitzender des Schaustellerverbands Pfälzer Bund Ludwigshafen/Bad Dürkheim an. Das Angebot in den Holzhütten hat seinen Schwerpunkt beim Kulinarischen. Neben traditionellen Leckereien zur Weihnachtszeit gibt es natürlich Herzhaftes und Getränke in allen Variationen. Bei den Verkaufsständen kommen Liebhaber von Whisky, Edelsteinschmuck und Feng Shui-Produkten auf ihre Kosten, heißt es. Für die jüngsten Besucher sind eine Kindereisenbahn und ein Karussell vor Ort. Als „Walking Acts“ sind an Sonntagnachmittagen die Eiskönigin, Mickey Mouse und andere Figuren unterwegs. Am 6. Dezember kommt auch der Nikolaus nachmittags vorbei. Der Weihnachtsmarkt ist bis 23. Dezember geöffnet. Nur an den Feiertagen am 14. und 20. November bleiben die Hütten geschlossen.