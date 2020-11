Den Ludwigshafener Weihnachtsmarkt nach Hause holen – das bieten Marketing-Verein und Marketinggesellschaft Lukom an. Außerdem gibt es einen virtuellen Adventskalender auf der Facebook-Seite des Stadtmarketings. Marketing-Verein und Lukom reagieren damit auf die coronabedingte Absage von Weihnachtsmarkt und Winterzauber. Ab 1. Dezember kann bei Facebook jeden Tag ein digitales Türchen in Form eines Gewinnspiels geöffnet werden. Dabei werden 100 Pakete für den „Weihnachtsmarkt Dehääm“ verlost sowie weitere Preise. In den „Dehääm“-Paketen stecken unter anderem Süßigkeiten, Mandarinen, Nüsse und eine Flasche Glühwein aus der Pfalz, beziehungsweise Kinderpunsch in der „Nikolaus-Edition“. Sie können auch in der Tourist-Info (Berliner Platz) für 25 Euro gekauft werden.