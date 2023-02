Noch einmal rückt die Wäscherei Bittmann in den Blickpunkt, denn am Sonntag, 19. Februar, berichtet das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF) in der „ZDF-Reportage“ in einem Beitrag mit dem Titel „Wir müssen schließen“ zwischen 18 und 18.30 Uhr über das Traditionsunternehmen aus Süd, das Ende 2022 nach über 50 Jahren seine Pforten schließen musste. Die Corona-Pandemie hatte der Wäscherei bereits ordentlich zugesetzt, zuletzt kamen die gestiegenen Energiepreise hinzu. Dies bedeutete schlussendlich das Aus für das von Bruno und Irma Bittmann gegründete Unternehmen, das inzwischen von Tochter Angelika Kalka geführt wurde. Die beiden Seniorchefs hatten bis zuletzt ebenfalls im Unternehmen mitgearbeitet. Der Beitrag wird bereits ab dem 17. Februar in der ZDF-Mediathek zu sehen sein.