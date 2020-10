Die achtköpfige AfD-Fraktion im Ludwigshafener Stadtrat schließt sich mit Blick auf die wachsende Verschuldung der Stadt – 1,6 Milliarden Euro bis Ende 2022 – dem Appell der Stadtverwaltung am Montag im Stadtrat in Richtung des Landes an. „Die Einbringung des Haushalts für die Jahre 2021/22 hat deutlich gemacht, dass die Verweigerung des Landes zur vollumfänglichen und pflichtgemäßen finanziellen Unterstützung nicht nur nicht vermittelbar, sondern verantwortungslos ist“, erklärt Fraktionsvorsitzender Johannes Thiedig. Fraktionskollege Pascal Bähr, stellvertretender Landes- und Regionalvorsitzender der Jungen Alternative Rheinland-Pfalz, ergänzt: „Die Entwicklung des städtischen Eigenkapitals um ein Minus von knapp 90 Prozent seit 2009 ist hochalarmierend.“

„Widerspricht dem wirtschaftlichen Verstand“

Land und Bund müssen zwingend ihren finanziellen Verpflichtungen nachkommen. Es sei zu prüfen, inwiefern die Grundlagen der Lohnsteuer abgeändert werden könnten. Der Großteil ebendieser sollte in die Kommune fließen, in welcher die Arbeitnehmer ihre Wirtschaftsleistung erbringen und nicht in deren Wohnort. „Die aktuelle Regelung widerspricht dem wirtschaftlichen Verstand, dem Leistungsprinzip und verschärft die finanzielle Situation von Ludwigshafen als Pendlerstadt auf unnötige Art und Weise“, bilanziert Thiedig.