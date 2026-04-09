Die Fußballfamilie in Ludwigshafen und Umgebung trauert um Wolfgang Greiß.

Der langjährige Torwarttrainer des ehemaligen Fußball-Regionalligisten FSV Oggersheim starb vor wenigen Tagen nach schwerer Krankheit, aber dennoch überraschend im Alter von 79 Jahren. Greiß spielte zunächst Handball. Der gebürtige Mannheimer hütete den Kasten beim VfL Neckarau, spielte in der Kreisauswahl und später für den ASV Ludwigshafen in der Verbands- und Oberliga.

Eher zufällig kam der wegen seiner Offenheit und Umgänglichkeit beliebte Greiß zu seiner Tätigkeit als Torwarttrainer. Zunächst hatte er die Torhüter der B-Junioren des FSV Oggersheim unter seinen Fittichen, später übernahm er über 15 Jahre lang das Amt bei der Ersten Mannschaft. Der frühere Bundesliga-Schlussmann Walter Pradt hatte Greiß in die Geheimnisse der Fußball-Torhüter eingeweiht.

Kommunikativer Autodidakt

Vieles hatte sich der kommunikative Autodidakt, den seine vor sieben Jahren verstorbene Ehefrau Evi immer unterstützte, aber auch selbst beigebracht. Nach seiner Zeit in Oggersheim war der Kumpeltyp auch beim SV Südwest, LSC und TDSV Mutterstadt Torwarttrainer. Der pensionierte Kfz-Meister und Serviceleiter hat unzählige Torhüter aus der Region ausgebildet. Wolfgang Greiß hinterlässt seine Tochter Ariane und seine sechsjährige Enkelin Anna. Die Beisetzung ist am Dienstag, 21. April, 13 Uhr, auf dem Friedhof in Friesenheim.