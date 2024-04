Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bereits in der dritten Generation bietet der Schlosserei- und Metallbaubetrieb Kettlitz in Ludwigshafen maßgeschneiderte Lösungen aus der eigenen Werkstatt an. Im Februar 2024 ist das Unternehmen vom bisherigen Firmensitz im Rheingönheimer Gewerbegebiet Mörschgewanne in helle, moderne Räume im Gewerbegebiet Maudach umgezogen. Unter der Leitung der drei Brüder Rainer, Ronald und Edgar Kettlitz, alle drei erfahrene Handwerksmeister, arbeiten hier über 30 Menschen.

Die angebotenen Leistungen ergeben eine lange Liste. Im Prinzip wird im Unternehmen alles aus Metall angefertigt, was man sich nur vorstellen kann. Die Geschäftsbereiche ihres Unternehmens