Oberbürgermeister Klaus Blettner (CDU) hat am Montag ein neues Stadtratsmitglied verpflicht: Dirk Herrmann (45) von der AfD. Der Ruchheimer ersetzt den verstorbenen AfD-Politiker Reiner Simon. Mit zwölf Sitzen ist die AfD nach der CDU (17 Mandate) und der SPD (14) seit der Kommunalwahl 2024 die drittgrößte Fraktion im 60-köpfigen Ludwigshafener Stadtrat.

BSW spaltet sich

Blettner begrüßte zudem eine neue Fraktion nach der Spaltung des BSW. Zum 1. April haben Liborio Ciccarello und Petra Malik die bis dahin insgesamt vierköpfige BSW-Fraktion verlassen und bilden nun die „Fraktion Gerechtigkeit und Umwelt Ludwigshafen“. Das verbleibende BSW-Duo besteht aus Jan Mohammad und Silas Walz.