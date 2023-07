Nach drei Jahren Stillstand drehen sich auf der Friesenheimer Radrennbahn wieder die Räder: Organisationsleiter Dieter Schneider lädt an diesem Mittwoch wieder zu den Ludwigshafener Sixdays.

Die Rennen sollen nach Corona wieder fest im Terminkalender fixiert werden, hofft Schneider als Vorsitzender des Ausrichters RSC Ludwigshafen. Er hofft für den Neustart auf viele Zuschauer, mit denen er an die goldenen Zeiten des Bahnradsports anknüpfen will. Spätestens beim La-Ola-Sprint sollte die Stimmung von der Bahn auf die Ränge und wieder zurückschwappen.

Das Fahrerfeld mit Sportlern aus sieben Nationen ist komplett. Angeführt wird es von den Deutschen Meistern Moritz Malcharek und Moritz Augenstein (Foto). Aber vor allem die „jungen Wilden“ werden sich nicht so einfach geschlagen geben. Dazu zählt die eingespielte Paarung Malte Maschke und Nicolas Zippan, die bei den deutschen Meisterschaften Rang drei belegte, sowie das Team Tobias Müller mit seinem belgischen Partner Lennert Bertels. In Ludwigshafen immer gut gefahren sind außerdem die in der Region bestens bekannten Kriterium-Spezialisten Andreas Mayr und Tim Schlichenmaier vom RSC Kempten. Der Renntag beginnt heute um 17 Uhr mit den Nachwuchsrennen. Mit der Fahrervorstellung um 17.45 Uhr beginnt das Hauptprogramm, das traditionell um 21.30 Uhr mit dem Zweiermannschaftsfahren endet. Jugendliche bis 16 Jahre haben freien Eintritt.