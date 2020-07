Der Ludwigshafener Schwimmverein 07 öffnet am Montag, 6. Juli, ab 13 Uhr wieder sein Vereinsbad am Willersinnweiher für die Mitglieder. Das hat der Vorsitzende Frank Fischer mitgeteilt. Der Verein ist mit rund 2000 Mitgliedern einer der größten Sportvereine in der Pfalz, die Verantwortlichen haben viele Wochen an einem Corona-Konzept für die Wiedereröffnung der beliebten Freizeitanlage gearbeitet.

Auf die Vereinsmitglieder kommen auf dem Gelände zwischen Friesenheim und Oppau viele Neuerungen zu, wie es auf der LSV-Internetseite heißt. Dort müssen die Mitglieder zunächst einen Kontaktbogen herunterladen und ausfüllen. Maximal 250 Mitglieder dürfen sich gleichzeitig im Vereinsbad aufhalten. Daher gibt es eine Eingangskontrolle.

Keine Parkplätze, kein Kinderplanschbecken

Beim Eintritt gilt eine Maskenpflicht. Auf dem Parkplatz stehen nur noch die Behinderten- und die Fahrradparkplätze zur Verfügung. Der Biergarten auf dem Gelände wird ebenfalls geöffnet. Das Kinderplanschbecken bleibt geschlossen, die Pritschen, das Floß und das Wassertrampolin dürfen nicht benutzt werden. Außerdem stehen die Warmduschen und die Umkleiden samt Spinden nicht zur Verfügung.

Das Vereinsbad ist von Montag bis Samstag jeweils von 13 bis 21 Uhr und am Sonntag von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Ausführliche Infos gibt es im Netz unter www.lsv07.de.