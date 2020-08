Die Ludwigshafener Schulen sollen am Montag wie geplant ins neue Schuljahr starten und alle Schüler in ihren Gebäuden empfangen. Das hat das beim Rhein-Pfalz-Kreis angesiedelte Gesundheitsamt auf Anfrage mitgeteilt. Erneute und weitergehende Einschränkungen wegen der zuletzt angestiegenen Zahl an Corona-Neuinfektionen soll es vorerst nicht geben. Laut Kreis-Sprecherin Kornelia Barnewald „beobachten wir alles ganz genau und werden reagieren, sobald die Zahlen dies erforderlich machen“. Die jüngst aufgetretenen Fällen führt das Gesundheitsamt vor allem auf die Testpflicht für Reiserückkehrer aus Risikogebieten zurück. Alle positiv Getesteten seien in häuslicher Quarantäne. „Daher gehen wir davon aus, dass wir die Verbreitung des Virus damit eingedämmt haben“, so Barnewald. Die Entwicklung in Ludwigshafen hatte diese Woche für Aufregung gesorgt, da täglich mehrere neue Fälle von Corona-Infektionen gemeldet worden waren und die Stadt so beim Blick auf die gemeldeten Infektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen auf einen Wert von über 27 gekommen war. Bundesweit war Ludwigshafen zwischenzeitlich bei der Zahl der Neuinfektionen sogar auf Rang zwei gelandet. Mittlerweile ist die Stadt aber aus den Top 5 wieder rausgerutscht. Hier liegen nun Städte aus Nordrhein-Westfalen und der bayerische Landkreis Dingolfing-Landau. Der Blick auf den Sieben-Tage-Wert ist aus zwei Gründen von großer Bedeutung: Zum einen sollen Kommunen ab einem Wert von 50 Corona-Lockerungen zurücknehmen, um die Verbreitung des Virus einzudämmen. Zum zweiten sollen die Behörden ab einem Wert von 25 laut dem Hygieneplan des Landes über Schuleinschränkungen beraten, die von einer schärferen Maskenpflicht über einen Wechsel von Präsenz- und digitalem Unterricht bis hin zu vorübergehenden Schulschließungen reichen. Von solchen Konsequenzen wird in Ludwigshafen derzeit noch abgesehen.