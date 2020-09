Steigende Geburtenzahlen, anhaltende Zuwanderung: Das sorgt bis Mitte und Ende des Jahrzehnts für weiterhin rasant wachsende Schülerzahlen in Ludwigshafen. Um fast 30 Prozent steigen allein in den sechs Gymnasien die Schülerzahlen bis 2029/30, von aktuell rund 4800 auf knapp 5700. Aus derzeit 197 werden 243 Klassen, wie am Montag im Rathaus bei der Vorstellung des Schulentwicklungsplans informiert wurde. In zwölf von 23 Grundschulen gibt es einen Erweiterungsbedarf. Dort wächst die Schülerzahl um knapp 1000 auf 7500 bis Mitte der 20er-Jahre (+14 Prozent). Perspektivisch seien eine vierte Integrierte Gesamtschule, eventuell ein weiteres Gymnasium sowie ein Ausbau des Ganztagsangebots sinnvoll, sagte Andreas Pfaff vom Bereich Stadtentwicklung. Ein Problem sei, dass es in der Innenstadt kaum geeignete Grundstücke gebe, meinte Bürgermeisterin und Schuldezernentin Cornelia Reifenberg (CDU). „Das Problem wird uns noch Jahre beschäftigen.“ Speziell in Süd, Mitte, Nord und West seien Um-, Aus- oder Neubauten nur sehr schwierig zu realisieren.