Die Stadt Ludwigshafen kommt nicht aus der Schuldenspirale. Das ist die zentrale Botschaft der Haushaltsrede von Kämmerer Andreas Schwarz (52, SPD) am Montag im Stadtrat. Die Corona-Krise und die damit verbundenen Einbrüche bei der Gewerbesteuer sowie der zu erwartende Anstieg bei den Sozialausgaben machen die Situation noch prekärer, mahnte Schwarz. Aktuell sei die Stadt „weiter als je zuvor von einem ausgeglichenen Haushaltsentwurf entfernt“. In Zahlen bedeutet dies für die Jahre 2021 und 2022 – auf diese bezieht sich der neue Doppelhaushalt – Jahresdefizite in Höhe von 88 und 120,5 Millionen Euro. Schwarz sprach von „dramatischen Fehlbeträgen“ und betonte, dass weiter sehr sparsam gearbeitet werden müsse. Größter Ausgabenbereich bleibt die soziale Sicherung. Unterm Strich ergibt sich allein hier ein strukturelles Defizit von 360 Millionen Euro für beide Jahre. Schwarz’ Aussagen lassen sich auch bei der Verschuldung ablesen: Sie steigt weiter – von aktuell gut 1,3 Milliarden Euro auf 1,6 Milliarden Euro Ende 2022. Ausdrücklich übte der Kämmerer Kritik an der seiner Meinung nach mangelnden Unterstützung durch das Land. Klar sei, dass Bund und Land durch ihre Gesetze, die vor Ort umgesetzt und finanziert werden müssen, „maßgeblich mitverantwortlich für die in Ludwigshafen entstandene Verschuldung“ seien. Schwarz plädierte für eine neue Finanzstruktur auf den unterschiedlichen Ebenen, um zu einer dauerhaften Lösung der Schuldenproblematik zu kommen.