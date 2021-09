Gegen einen 21-jährigen Ludwigshafener wird wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, Nötigung und Bedrohung ermittelt. Laut Polizei soll er am Sonntag in Neckargemünd eine junge Frau und ihren Begleiter verletzt haben. Alle Beteiligten waren in der belebten Neckargemünder Innenstadt unterwegs. Der Opel einer 21-Jährigen wurde von einem Audi-Fahrer gestoppt, der sein Fahrzeug quer stellte, so dass der Opel nicht mehr weiterfahren konnte. Laut Polizei versuchten die Insassen des Audis anschließend, die beiden Insassen des Kleinwagens – die Frau und ihren Begleiter – aus dem Fahrzeug zu ziehen. Der 21-Jährigen gelang es aber, davon zu fahren. Kurze Zeit später trafen die Audi-Insassen um den 21-jährigen Hauptverdächtigen vor einem Schnellimbiss wieder auf die 21-jährige Opel-Fahrerin in nun neuer Begleitung. Zunächst gab es einen Streit, der in einem Park ausartete. Der 21-jährige Tatverdächtige soll dabei mit einem noch unbekannten Gegenstand so sehr auf die junge Frau und ihren Begleiter eingeschlagen haben, dass sie mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht wurden. Die Polizei vermutet für die Tat „Hintergründe im privaten Bereich“.