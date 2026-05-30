Die Robotik-AG des Geschwister-Scholl-Gymnasiums hat beim Weltfinale der First Lego League in Griechenland den Innovationspreis gewonnen – mit einem autonomen Grabungsroboter.

Die Robotik-AG des Ludwigshafener Geschwister-Scholl-Gymnasiums hat ihren bislang größten Triumph errungen: Beim internationalen Finale der First Lego League in Griechenland holte das neunköpfige Team den ersten Platz in der Kategorie Innovation – ein Erfolg, der die AG-Mitglieder und ihren erfahrenen Leiter Günther Schön überwältigt hat.

Vom 8. bis 11. Mai traten in Sofiko nahe Korinth 56 Teams aus rund 50 Ländern gegeneinander an. Untergebracht waren sie in einem zu einer Art „olympischem Dorf“ umgebauten Western-Park – Blockhütten statt Hotels, alles auf einem Gelände, mit vielen Begegnungen und Gesprächen. „Die Atmosphäre war unglaublich positiv“, sagt Schön. „Alle haben Großes geleistet und feiern sich gegenseitig.“

Grabungsroboter überzeugt die Jury

Die Ludwigshafener beeindruckten die Jury mit ihrem autonomen Grabungsroboter, den sie im Rahmen der diesjährigen Forschungsaufgabe entwickelt hatten. Das Gerät erinnert an einen 3D-Drucker: Es lockert Erde, saugt sie ab und dokumentiert jede Schicht per Kamera. Eine KI soll verhindern, dass versehentlich Fundstücke beschädigt werden.

Der Roboter selbst konnte aus logistischen Gründen nicht mit nach Griechenland reisen – er war zu groß und zu schwer. Stattdessen präsentierte das Team Videos, 3D-Modelle und eine Projektwebseite. Die Jury zeigte sich dennoch beeindruckt, auch davon, dass alle neun Schüler am Bau und an der Programmierung beteiligt waren. „Dass wir damit jetzt den ersten Platz holen, ist für uns der absolute Traum“, sagt Schön.

Starke Leistung auch im Robot Game

Insgesamt trat das Team in vier Kategorien an. Im Robot Game, bei dem ein kleiner Lego-Roboter in zweieinhalb Minuten möglichst viele Aufgaben lösen muss, lief zunächst nicht alles rund. Erst im dritten Versuch erreichte das Team 485 von 545 möglichen Punkten und damit Platz 14 von 56. „An der Spitze war es sehr eng“, sagt Schön. Nur 20 Punkte fehlten zu den Top 5.

Auch in den Jury-Präsentationen zeigte sich das Team souverän. Schön beobachtet diese Entwicklung seit Jahren: „Das Selbstvertrauen, das sie aufgebaut haben, beeindruckt mich.“

Beim Weltfinale stand trotz Wettbewerb vor allem der Austausch zwischen den Teams im Mittelpunkt. Foto: Günther Schön/oho

Finanzielle Hürden – und große Unterstützung

Die Teilnahme am Weltfinale war teuer: Reise, Unterkunft und Gebühren summieren sich auf mehrere Hundert Euro pro Schüler. Doch das Team fand viele Sponsoren. „Fast 10.000 Euro haben wir schon zusammenbekommen“, sagt Schön.

Nach drei intensiven Wettbewerbstagen gönnte sich die Gruppe noch zwei Tage in Athen: Akropolis, Strand, ein bisschen Durchatmen. „Es war stressig, aufregend, anstrengend – aber die zwei Tage haben gutgetan“, sagt Schön.

Ein Empfang wie beim Meistertitel

Bei der Rückkehr empfingen die Eltern die Schüler am Bahnhof mit Wunderkerzen – ein Moment, der Schön beinahe an den Empfang des deutschen Meisters erinnerte. Viele der Schüler seien noch zu überwältigt, um ihre Eindrücke in Worte zu fassen, glaubt er.

Für Schön, der die AG seit 14 Jahren leitet, ist der Erfolg vor allem ein Beweis dafür, was junge Menschen leisten können, wenn man ihnen Freiraum gibt: „Wenn man Jugendlichen einen Raum schafft, in dem sie kreativ und ohne Angst arbeiten können, dann fliegen sie richtig los.“