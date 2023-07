Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Er ist der letzte seiner Art, der noch fahrbereit ist: der Champion 500 G, ein in den 1950er-Jahren in geringer Stückzahl produzierter Viersitzer. Das Besondere: Er wurde in Ludwigshafen gebaut, genauer: in Friesenheim.

Der Champion 500 aus der Pfalz ist elfenbeinfarben, ein Zweizylinder und hat 18 PS. Momentan steht er inmitten anderer Raritäten in der Classic Remise im Berliner Stadtteil Moabit, einem Straßenbahndepot