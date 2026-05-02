Der Ludwigshafener Sportausschuss will dem ABC Ludwigshafen keine Sonderrechte in der Leichtathletikhalle einräumen.

Die nächste Sitzung des Sportausschusses werde im Konferenzraum der Leichtathletikhalle am Südweststadion stattfinden, sagte der Beigeordnete Lars Pletscher (CDU). Dabei sollen vor allem die Ausschussmitglieder die Halle kennenlernen, die in Beratungen hin und wieder darüber zu beschließen haben, aber die Materie wohl lediglich aus Tischvorlagen kennen – obwohl sie die Sportfachleute ihrer jeweiligen Fraktionen sind.

Zuvor hatte die SPD „organisatorische Verbesserungen im Bereich der Leichtathletikhalle“ beantragt. Auf viel Gegenliebe stieß der Antrag im Sportausschuss nicht, auch wenn er letztlich – mit erheblichen Änderungen – angenommen worden ist. So hatte die SPD in ihrem Antrag vorgeschlagen, den städtischen Hallenwart durch ehrenamtliche Hilfe bei der Hausmeister- und Kontrolltätigkeit zu unterstützen, um damit mehr Nutzungszeiten anbieten zu können, ohne der Stadt Mehrkosten wegen der höheren Arbeitszeit zu verursachen.

Rechtliche Probleme

„Das ist rechtlich nicht darstellbar“, bedauerte Pletscher. Die Haftung würde komplett auf den ehrenamtlichen Mitarbeiter übertragen werden. „Wir kommen dem ABC gerne bei der Suche nach Lösungen für mehr Hallenzeiten entgegen, aber eine ehrenamtliche Lösung können wir nicht befürworten.“ Der Dezernent bat die SPD daher darum, auf den entsprechenden Passus im Antrag zu verzichten. Und auch ein weiterer Punkt fand keine Zustimmung, bei dem es darum ging, dass die „Leistungsgruppe des ABC“ Kraftraum und speziell eingerichtete Teilbereiche der Halle stärker nutzen könnte.

Sowohl von der CDU als auch von den Grünen kam dagegen Widerspruch. „Der ABC nimmt sich schon jetzt sehr viel heraus“, meinte Ulla Walther-Thiedig, die für die CDU im Gremium sitzt und auch die Interessen der TG Oggersheim vertrat, wie auch Johannes Möller von den Grünen: „Der ABC hat auf Landesebene gar keine Leute mehr im Leistungskader.“ Er sehe daher keinen Grund für eine Bevorzugung. Zumal Bereichsleiter Markus Schneider zu bedenken gab, „dass die Trainingszeiten des ABC, inklusive Kraft- und Geräteraum, schon ausgeweitet wurden.“

ABC Ludwigshafen nutzt Halle am meisten

Der Sportdezernent legte konkrete Zahlen vor: So werde die Halle von insgesamt 32 Vereinen genutzt. Inklusive Feuerwehr, Polizei und Schulen komme man damit auf 110 Nutzungsstunden in der Woche, womit die Kapazität praktisch ausgereizt sei. Davon entfallen 68 Stunden auf Ludwigshafener Vereine und Einrichtungen, von denen wiederum der ABC schon jetzt 47 Stunden (69 Prozent) einnehme. „Der ABC hat eine gewisse Anspruchshaltung“, umschrieb dies Ralf Kissel (FDP) als Vertreter der Sportkreisjugend. Michael Hwasta (SPD) verzichtete letztlich auf den entsprechenden Passus im Antrag seiner Fraktion. So sollen Kraftraum und entsprechend eingerichtete Teilbereiche fortan „den Leistungsgruppen aller Vereine“ verstärkt zur Verfügung stehen, so der entsprechende Beschluss.