Die 32. Saison des Ludwigshafener Kultursommers startet am 1. Juni und umfasst bis zum 31. August insgesamt etwa 80 Einzelveranstaltungen. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Zur Kultursommer-Eröffnung am 3. Juni startet die mobile Kunst- und Performance-Küche LUcina Manià um 17 Uhr am Kulturzentrum das Haus und macht um 18 Uhr am Lichttor vor dem Rathaus Station. Laut Verwaltung sind alle Ludwigshafener herzlich eingeladen, sich bei LUcina Mania zu beteiligen und Gaben zu bringen: Brauchbares und Unbrauchbares, Liebgewonnenes und Aus-Der-Mode-Gekommenes, Schätze und Schnickschnack. Mittels der Objekte soll dann in einer performativen Aktion ein Orakel befragt werden – sei es zur persönlichen Zukunft oder zur Zukunft der Stadt Ludwigshafen.

„Mit Konzerten und Führungen, Ausstellungen und Theater-Performances, Festen und Workshops ist die Bandbreite der im Kultursommer vertretenen Genres erneut beeindrucken“, teilt Kulturdezernentin Cornelia Reifenberg (CDU) mit. Zahlreiche Veranstaltungen beschäftigen sich laut Stadt zudem mit dem Motto des rheinland-pfälzischen Kultursommers „Kompass Europa: Ostwind“. Umfassende Informationen zum 32. Ludwigshafener Kultursommer gibt es im Internet auf www.ludwigshafen.de. Ab Juni soll das Programmheft an vielen Stellen in der Stadt ausliegen.