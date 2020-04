Das Klinikum Ludwigshafen bereitet sich auf die Rückkehr in einen normalen Krankenhaus-Alltag vor. Da das Direktorium des 976 Betten zählenden Hauses aber davon ausgeht, dass das Coronavirus noch bis 2021 ein vorherrschendes Thema sein wird, gelten dabei sehr hohe Sicherheitsvorkehrungen. „Unser Geschäft ist Vertrauen, daher müssen wir jetzt investieren“, betont Geschäftsführer Hans-Friedrich Günther. Folglich werden ab Dienstag die rund 3500 Mitarbeiter sowie alle neuen Patienten täglich beim Betreten des Krankenhausgeländes untersucht – es wird Fieber gemessen und anhand eines Fragebogens werden Daten zur Befindlichkeit erhoben. Bei wem sich hier Auffälligkeiten ergeben, erfolgt eine weitergehende Untersuchung in der für alle zugänglichen Infektionsambulanz gegenüber vom Klinikum-Haupteingang. Außerdem gehen Geschäftsführer Günther und der Ärztliche Direktor Günter Layer davon aus, dass das Klinikum auf absehbare Zeit an der Lungenkrankheit Covid 19 erkrankte Patienten behandeln muss. Daher wird eine Station nun komplett für die Behandlung der Corona-Fälle umgebaut. Sie soll im Sommer öffnen und wird über acht Intensiv- und 16 Normalbetten verfügen. Derzeit läuft der Umbau mit dem Einbau der entsprechenden Technik. Günther geht von Kosten „im sechsstelligen Bereich“ aus. Laut Layer wird es durch die neue Station möglich sein, die Coronapatienten und alle, die wegen anderer Erkrankungen behandelt werden müssen, dauerhaft zu trennen. „Wir müssen das so machen für eine saubere und gute Arbeit“, so Layer. Klar sei, dass es auf Dauer nicht hinnehmbar ist, dass Patienten nicht ins Krankenhaus kommen, weil sie sich vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus fürchten. Im Klinikum sei dies aufgrund der getroffenen Vorkehrungen noch nicht passiert, so Layer.