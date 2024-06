Der Kanuclub feiert demnächst seinen 100. Geburtstag. Fast wäre die Feier ins Wasser gefallen. Hinzu kommen noch ein paar sportliche Erfolge.

Drei Erfolgserlebnisse kamen rechtzeitig vor der Jubiläumsfeier des Ludwigshafener Kanuclubs (LKC), der am 21. und 22. Juni auf seinem Clubgelände unterhalb der Pegeluhr im Stadtpark mit einem Sommerfest sein 100-jähriges Bestehen feiert: Marcel Blum im K1 Herren-Sprint und die LKC-Mannschaft mit Marcel Blum, Christopher Massini und Björn Barthel im Teamsprint wurden in den Wildalpen in der österreichischen Steiermark jeweils Deutsche Meister auf dem Wildwasser. Blum qualifizierte sich damit gleichzeitig für die Wildwasser-Weltmeisterschaften im August in Leon in Spanien. Und von der Stadtverwaltung gab es als dritte „Erfolgsmeldung“ nach wochenlanger Hochwasser-Sperre „grünes Licht“ für die 100-Jahr-Feier auf der Parkinsel.

„Das sah lange Zeit überhaupt nicht gut aus,“ räumt Berthold Barthel, der Vorsitzende des Vereins mit seinen rund 175 Mitgliedern ein, „zeitweise stand unser Clubhaus etwa 1,30 Meter unter Wasser ...“ Die Stadtverwaltung sperrte in diesen dramatischen Tagen deshalb den Stadtpark und wartete ab, wie sich die Hochwassersituation auf dem Rheinufer entwickelte. Dann kam die erlösende Freigabe: „Wir hätten unser Sommerfest in den September verschieben müssen, selbst wenn es eine kurzfristige Genehmigung unmittelbar vor dem Festtermin gegeben hätte“, atmete Barthel auf, „denn wir mussten eine gewisse Vorlaufzeit für den Aufbau zum Beispiel von Zelten auf dem Clubgelände einkalkulieren.“

So wird es am 21. Juni, einem Freitag, ab 11 Uhr und am Tag darauf ab 18 Uhr ein Sommerfest geben. Am ersten Tag wird es „offiziell“, dann werden die Kanuten nach der Begrüßung durch ihren Vorsitzenden Berthold Barthel die Festreden und Glückwünsche von Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck, Ortsvorsteher Christoph Heller und der ersten deutschen Kanuten-Präsidentin Dajana Pefestorff (Potsdam) hören, die eigens aus Brandenburg anreist. Am nächsten Tag geht es ab 18 Uhr bei Live-Music mit der aus Kanuten bestehenden Band „Six from the Boathouse“ weiter, ohne offizielles Programm. Für die Verpflegung sorgt „Lara’s Kantinchen“, für Getränke der Kanuclub aus seinem für Mitglieder bewirtschafteten Bootshaus.