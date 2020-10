Der Ludwigshafener Giuseppe Comu hofft auf seinen Durchbruch: Am Donnerstagabend ab 20.15 Uhr steht der Künstler im Finale der Pro-Sieben-Sendung „Famemaker“. Zusammen mit Luke Mockridge, der Comu als „Famemaker“ bei seiner Performance unterstützt, tritt er gegen drei weitere Finalisten an – und muss mit seinem Auftritt das TV-Publikum von sich überzeugen. Der 36-Jährige hatte im Dezember in Ludwigshafen für Aufsehen gesorgt, als er im Zuge der Hochstraßen-Sperrung das Lied „Über sieben Brücken musst du gehn“ umtextete – in „Über keine Brücke kannst du gehn“.