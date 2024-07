Lauffans, ganz gleich, ob ambitionierte Sportler oder Gelegenheitsläufer, zieht es seit einigen Jahren traditionell am letzten Freitag im August auf die Parkinsel. Zum siebten Mal veranstaltet der Ludwigshafener Lauf-Club den Ludwigshafener Insellauf, einen Teamstaffelwettbewerb über vier mal 4,2 Kilometer, zugleich sportlicher Höhepunkt am ersten Veranstaltungstag des Ludwigshafener Hafenfestes. Nur noch wenige Startplätze sind frei, heißt es in einer Mitteilung des Ludwigshafener Lauf-Clubs (LLC).

Neu ist in diesem Jahr die Schul- und Firmentrophy. Stark vertreten ist hier aktuell das Heinrich-Böll-Gymnasium, das alleine vier Staffeln gemeldet hat. Der Startschuss fällt um 17.30 Uhr an der Pegeluhr. Der Staffelstab, ausgestattet mit dem Zeitmesschip, wird von Läufer zu Läufer direkt auf dem Parkplatz an der Pegeluhr weitergegeben.

Noch Fragen?

Anmeldungen sind noch bis zum 10. August möglich unter www.ludwigshafener-lc.de/insellauf. Sollte das Teilnehmerlimit von 100 Staffeln vorzeitig erreicht sein, schließt die Anmeldung bereits vor dem 10. August.