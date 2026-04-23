Bei der Anmeldung für den Insellauf auf der Parkinsel zum Auftakt des Hafenfestes am letzten Augustwochenende ist Tempo gefragt.

Bei der neunten Auflage des Ludwigshafener Insellaufes am Freitag, 28. August, 17.30 Uhr, dürfen sich die Teilnehmer über Altbewährtes freuen. Das hat der Ludwigshafener Lauf-Club mitgeteilt. Am Freitag, 24. April, öffnet das Anmeldeportal um 17.30 Uhr.

Für zahlreiche Teams aus Vereinen, Firmen und Behörden ist der Ludwigshafener Insellauf der sportliche Höhepunkt des Jahres. Getreu dem Motto „Gemeinsam sind wir stark“ schickt der veranstaltende LLC die Läufer auf die Strecke. Vier Läufer bilden dabei eine Staffel. Beeilung ist angesagt, denn zum einen sind die Startplätze limitiert, und zum anderen lockt in diesem Jahr wieder ein Early-Bird-Tarif. Die ersten 25 Staffeln starten zu vergünstigten Konditionen. 24 Euro zahlt ein Team zunächst. Dafür wartet ein umfangreiches Läufer-Package auf die Sportskanonen, unter anderem mit Verpflegung und einem Finishergeschenk. Im vergangenen Jahr durften sich die Teilnehmer über ein Insellauf Buffertuch freuen.

Sonderpreis für die Sieger

Wer ist die schnellste Firma oder das schnellste Unternehmen beim Ludwigshafener Insellauf? Auch hier darf sich das erstplatzierte Team erneut über einen Sonderpreis freuen. Bereits Tradition ist es, dass die flinksten Staffeln in der Kategorie „Rettungs- und Einsatzkräfte“ geehrt werden.

Nach wie vor stehen der Spaß am Laufen und das gemeinsame Erlebnis im Vordergrund. Mindestens genauso wichtig wie der sportliche Wettbewerb selbst ist das anschließende gesellige Beisammensein auf dem Ludwigshafener Hafenfest.

Start und Ziel befinden sich auf dem Parkplatz an der Pegeluhr auf der Insel, bevor sich die Läuferinnen und Läufer auf eine rund zwei Kilometer lange Strecke durch den idyllischen Stadtpark begeben, die zweimal zu absolvieren ist.

Noch Fragen?

Anmeldung und Infos im Netz: www.ludwigshafener-lc.de, E-Mail: insellauf@ludwigshafener-lc.de.