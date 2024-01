Bei der siebten Auflage des Ludwigshafener Insellaufes – einem Team-Staffelwettbewerb über 4 x 4,2 Kilometer – am Freitag, 30. August, ab 17.30 Uhr, dürfen sich die Teilnehmer über Altbewährtes und Neues freuen.

Am Donnerstag, 1. Februar, öffnet das Anmeldeportal. Für viele Teams aus Vereinen, Firmen und Behörden ist der Ludwigshafener Insellauf der sportliche Höhepunkt im Jahr. Getreu dem Motto „Gemeinsam sind wir stark“ schickt der veranstaltende Ludwigshafener Lauf-Club (LLC) die Läufer auf die Strecke. Vier Läufer bilden dabei eine Staffel.

Beeilung ist angesagt, denn zum einen sind die Startplätze limitiert und zum anderen lockt in diesem Jahr ein Early-Bird-Tarif. Die ersten 25 Staffeln starten zu vergünstigten Konditionen. 24 Euro zahlt ein Quarte (6 Euro pro Läufer) zunächst. Dafür wartet ein umfangreiches Läufer-Package auf die Teilnehmenden, unter anderem mit Verpflegung und einem hochwertigen Finishergeschenk. 2024 dürfen sie sich über ein Dubbeglas mit Insellauf-Logo freuen. Erstmals lobt der Ludwigshafener Lauf-Club einen Sonderpreis für Schulen aus. Wer wird die Nase vorn haben? Die schnellsten vier Schüler ein und derselben Schule werden im Anschluss an den Ludwigshafener Insellauf auf der Hafenfestbühne geehrt. Die Förderung des Nachwuchses hat beim LLC einen hohen Stellenwert. Daher hat sich der Verein entschieden, eine vergünstigte Startgebühr für die jeweiligen Schulstaffeln anzubieten. 12 Euro zahlt ein Schul-Quarte (3 Euro pro Person).

Wer ist die schnellste Firma oder das schnellste Unternehmen beim Ludwigshafener Insellauf? Auch hier darf sich das erstplatzierte Team erstmals über einen Sonderpreis freuen. Bereits Tradition ist es, dass die flinksten Staffeln in der Kategorie „Rettungs- und Einsatzkräfte“ geehrt werden. Abonnementsieger ist hier das Polizeipräsidium Rheinpfalz.

Nach wie vor steht der Spaß und das gemeinsame Miteinander beim Ludwigshafener Insellauf an erster Stelle. Mindestens genauso wichtig wie der Staffellauf selbst ist das Miteinander im Anschluss bei der großen Aer-Run-Party auf dem Ludwigshafener Hafenfest. Start- und Ziel ist am 30. August auf dem Parkplatz an der Pegeluhr, ehe sich die Läufer auf eine rund zwei Kilometer lange Strecke durch den idyllischen Stadtpark begeben, die zwei Mal zu absolvieren ist.

Die BKK Pfalz, VSZ Rechtsanwälte Schabbeck und Partner sowie die VR Bank Rhein-Neckar unterstützen laut Verein auch im siebten Jahr den Ludwigshafener Insellauf.

Im Netz

Anmeldung und Infos über www.ludwigshafener-lc.de.