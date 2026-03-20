Problemimmobilien wie die Walzmühle oder das kraterartige „Loch“ am Berliner Platz stehen sinnbildlich für die Krise der Ludwigshafener Innenstadt.

Die Hiobsbotschaften für Ludwigshafen reißen nicht ab: Die Verschuldung spitzt sich weiter zu, der Verkehr muss ab August die nächste Großbaustelle am Nordkopf der Kurt-Schumacher-Brücke verkraften – vier Jahre lang! Seit über einem Jahrzehnt entstellt eine kraterartige Baulücke den Berliner Platz, und die Zukunft der unter Zwangsverwaltung stehenden Problemimmobilie Walzmühle ist ungewiss. Das beschämende „Loch“ in der Innenstadt und die einst als große Hoffnung fürs Zentrum gepriesene Immobilie in direkter Nachbarschaft sind sichtbare Zeichen für den Niedergang der Kernstadt. Wenn solche schmerzhaften Wunden lange nicht behandelt oder gar nicht geheilt werden, bleibt Ludwigshafen ein Patient ohne Perspektiven – und das Image im Keller.