[Aktualisiert 17.50 Uhr]. Die Polizei hat Ermittlungen zu einem Autoreifenbrand unter der Hochstraße Nord (B 44) aufgenommen. Die Stadt prüft unterdessen, wie groß die Schäden an dem Bauwerk sind und ob Sperrungen notwendig sind. Im Bereich des Übergangs zum Güterbahnhof hatten Unbekannte mehrere Altreifen illegal entsorgt. Die Reifen wurden am Mittwochabend kurz nach 19 Uhr angezündet. Der Brand führte zu einer etwa 100 Meter hohen dichten schwarzen Rauchsäule, die weithin zu sehen war. Qualm behinderte zeitweise den Verkehr auf der Hochstraße. Die Feuerwehr konnte die brennenden Reifen schnell löschen. Die Polizei sucht nun Zeugen für die Brandstiftung. Hinweise unter Telefon 0621/963-2222.

Brückenprüfer im Einsatz

Die Stadtverwaltung ermittelt noch das Ausmaß des Schaden, den der Brand an der Hochstraße angerichtet hat. Am Freitag ist ein Brückenprüfer im Einsatz, der die Schäden mit Blick auf die Tragfähigkeit der Brücke begutachtet. Die Untersuchung nimmt einige Tage in Anspruch. Sobald die Ergebnisse vorliegen, muss die Stadt gegebenenfalls über weitere Sicherheitsmaßnahmen entscheiden. Bis dahin wurde auf dem betroffenen Hochstraßenabschnitt die Höchstgeschwindigkeit von 70 auf 50 Stundenkilometern reduziert. Durch das Feuer besteht die Gefahr, dass der an der Oberfläche liegende Stahl sich wegen der Hitze ausgedehnt und dann den benachbarten Beton weggesprengt hat. Zudem hat das Feuer auf einer Fläche von rund 50 Quadratmetern die roten Sicherheitsfangnetze zerstört. „Wir hoffen, dass der Schaden unterhalb der Brandstelle nicht so groß ist, dass wir Sperrungen vornehmen müssen“, meinte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD).