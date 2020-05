Die Auffahrt von der Heinigstraße auf die Hochstraße Nord (B 44) ist am Montag tagsüber in Richtung Bad Dürkheim gesperrt. Wie die Stadt weiter mitteilt, finden Bauarbeiten von 9 bis 15 Uhr statt. Während dieser Zeit werden Geländerpfosten an der gesperrten Abfahrt neu montiert. Eine Umleitung wird ausgeschildert. Die Verwaltung bitte die Verkehrsteilnehmer wegen der Beeinträchtigungen um Verständnis.