Mit einem bayerischen Frühschoppen beginnt am Samstag, 20. August, 11 Uhr, das Ludwigshafener Hafenfest, das in diesem Jahr zum siebten Mal und wie gewohnt an der Kammerschleuse am Luitpoldhafen stattfindet. Auf dem Programm stehen unter anderem eine sportliche Regatta des Ludwigshafener Kanu Clubs ab 13 Uhr sowie die offizielle Eröffnung des Hafenfests durch Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) und Ortsvorsteher Christoph Heller (CDU) um 14 Uhr. Zum „Politischen Wettstreit“ lädt der Veranstalter – die Interessengemeinschaft Ludwigshafen Süd – um 16 Uhr, ab 19 Uhr steht Live-Musik von „Buzz“ auf dem Programm, anschließend gibt es ein Feuerwerk. Freunde der beliebten Spaßregatta kommen am Sonntag ab 14 Uhr auf ihre Kosten, sie schließt sich an den ökumenischen Gottesdienst um 10 Uhr sowie den politischen Frühschoppen mit der Kolpingkapelle Oggersheim um 11 Uhr an. Für die Kinderunterhaltung sorgt den Veranstaltern zufolge eine Hüpfburg, ein Karussell und ein Bastelstand. Kurzfristige Anmeldungen für die Spaßregatta werden unter Telefon 0621 569940 entgegengenommen.