Die bei Ludwigshafenern beliebte Waldmühle bei Neuhofen hieß ursprünglich Walkmühle. Der heutige Name entstand wohl, weil kaum noch jemand den Begriff „walken“ kannte.

Eine der attraktivsten Ausflugsgaststätten für die Ludwigshafener, vor allem im Süden der Stadt, schmückt sich – ungewollt – mit einem falschen Namen: Die Waldmühle, die einst unmittelbar am mittlerweile einige Meter nach Norden verlegten Rehbach lag, war früher eine Walkmühle zum Walken von grobem Lodenstoff und hieß fast 200 Jahre lang auch so. Doch als die Mühle, an deren Südseite bis vor wenigen Jahren noch die Reste eines Mühlrads zu identifizieren waren, Anfang des 18. Jahrhunderts wegen des Ausbleibens von Kunden fürs Walken allmählich in eine Getreidemühle umgewandelt wurde, konnten die Menschen mit dem eher technischen Begriff Walken nicht mehr viel anfangen und sprachen fortan wohl auch wegen des aufkommenden sprachlichen Schlendrians von einer Waldmühle. Und dabei blieb es bis heute.

Ihre Existenz hat die Waldmühle calvinistischen Glaubensflüchtlingen aus dem belgischen Flandern zu verdanken: den Wallonen, die Mitte des 16. Jahrhunderts wegen ihres Glaubens ihre katholische Heimat verließen und nach Süden zogen – viele von ihnen in die Kurpfalz. Kurfürst Friedrich III., ein Calvinist, gewährte ihnen Zuflucht und siedelte sie in Frankenthal und Schönau bei Heidelberg an, ab 1568 auch in einem ehemaligen Kloster in Lambrecht. Die Wallonen brachten eine handwerkliche Technik mit, die in der Pfalz bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts vor allem im Neustadter Tal mit Lambrecht als Zentrum mit zeitweise zehn Tuchfabriken und rund 800 Arbeitern einen unerwarteten wirtschaftlichen Aufschwung brachte – die fremden Tuchmacher sorgten dort für Wohlstand.

Das Handwerk überlebt Krisen

Das wirtschaftlich erfolgreiche Geschehen durch die wallonischen Zuwanderer in Frankenthal und Lambrecht blieb in den folgenden Jahrzehnten bei den Kurfürsten nicht unbeachtet und am 22. Februar 1614 ließ Friedrich IV. in Neuhofen am Rehbach eine Walkmühle bauen, nachdem er auch im gerade entstehenden Mannheim Tuchmacher aus dem Ausland angesiedelt hatte. Deren Loden (grobe, widerstandsfähige Wollstoffe) wurden bearbeitet, bevor die Tuche in den Handel kamen: Sogenannte Walker stampften die Wollfäden mit nackten Füßen, um sie widerstandsfähig und geschmeidig zu machen. Findige Köpfe konstruierten zwar schon früher primitive Walkanlagen, die sich mit ihren mächtigen und schweren Holzstampfern jedoch nicht sofort durchsetzten.

Der Dreißigjährige Krieg zwischen 1618 und 1648, der Pfälzische Erbfolgekrieg (1688 bis 1697) und der Spanische Erbfolgekrieg (1701 bis 1714) sorgten immer wieder für menschliche und wirtschaftliche Katastrophen, aber das Tuchmacher-Handwerk in der Pfalz überlebte. Die Walkmühle am Rehbach nordwestlich von Neuhofen und südöstlich von Rheingönheim wurde mehrmals zerstört, aber immer wieder instandgesetzt und umgebaut: Aus der Walkmühle, die sich kaum noch rentierte, wurde allmählich eine Getreidemühle. Hans Philipp Graff, der 1685 als Nachfolger von Walkmüller Hans Kiefer vom Knecht zum Mühlenbetreiber aufstieg, verwandelte die Mühle 1719 endgültig in eine Mahlmühle für Getreide. Für die Menschen in Neuhofen und Rheingönheim wurde die Walkmühle damals zur Waldmühle. Mit dem Fachbegriff Walken konnten immer weniger Pfälzer etwas anfangen.

Der Beton-Tanzboden ist noch zu erkennen

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die stillgelegte Mühle zum romantischen gastronomischen Betrieb mit einer Open-Air-Tanzfläche unter mächtigen Bäumen. Später wurde das alte Anwesen durch einen Anbau mit großen Glasfenstern erweitert. Der Beton-Tanzboden vor dem urigen Biergarten ist noch zu erkennen. Nebenan gibt es die Anlagen eines Tennisclubs, dessen frühere Plätze auf der anderen Wegseite allmählich von der Natur zurückerobert werden.

Die Gaststätte der Waldmühle, die von der K7 zwischen Rheingönheim und Altrip über einen staubigen Feldweg oder von der Ortsmitte von Neuhofen aus mit dem Auto zu erreichen ist, wurde jahrelang von der aus Russland stammenden Familie von Mariam Jovanovic betrieben. Seit März hat der Kroate Ilija Cule, früher Pächter der Gaststätte des Polizei-Sportvereins Grünweiß in der Saarlandstraße, die beliebte Ausflugsgaststätte übernommen.

An die Aktivitäten der Gaststätte im Rehbach in den 1940er- und 1950er-Jahren erinnern sich noch heute ältere Rheingönheimer, die an der Kiesbrücke mit Blick auf die Waldmühle nach mühsamem Aufstauen des Wassers ihre ersten Schwimmversuche unternahmen.