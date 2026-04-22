Aus einem verwilderten Auwald ist 1901 der Stadtpark in Ludwigshafen entstanden. Seit 125 Jahren ist der Park für Bürger zugänglich – und sorgt mitunter für Gesprächsstoff.

Der Ludwigshafener Stadtpark feiert im April seinen 125. Geburtstag. Die größte Parkanlage von Rheinland-Pfalz auf der Parkinsel zwischen Rhein und Luitpoldhafen im Süden der Stadt wurde im April 1901 für die Bevölkerung freigegeben – und schon damals von der Stadtverwaltung als „unschätzbares Kleinod“ gerühmt. Heute ist der Stadtpark bei einer Länge von knapp zwei Kilometern und einer Breite von 100 bis 300 Metern nach amtlichen Messungen 29,9 Hektar groß und seit 2001 als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen.

Dass er vor 125 Jahren mit seinem alten Baumbestand entstand, ist insbesondere zwei Männern zu verdanken: dem damaligen Oberbürgermeister Friedrich Krafft (SPD, 1857–1936) und dem ersten Ludwigshafener Stadtgärtner Carl Brehm.

Wäldchen sollte abgeholzt werden

Den Stadtpark gab es damals noch nicht. Auf seinem heutigen Gelände befand sich das verwunschene „Mundenheimer Wäldchen“, das bis zur Eingemeindung von Mundenheim am 1. Dezember 1899 der Gemeinde gehörte. Die Stadt Ludwigshafen wollte schon 1898 das Wäldchen als „grüne Lunge“ in Besitz nehmen. Doch die Mundenheimer Gemeinderäte stemmten sich dagegen und übergaben es einem Investor. Dieser wollte den Baumbestand aus Eichen und Ulmen abholzen und das Gelände auf der beim Bau des Luitpoldhafens zwischen 1893 und 1898 entstandenen Insel in eine Wohnsiedlung verwandeln.

Dagegen lief Krafft Sturm, verlor juristisch zunächst bei übergeordneten Behörden wie dem Münchener Innenministerium – und verhinderte schließlich dennoch den Kahlschlag: Als Mundenheim am 1. Dezember 1899 eingemeindet wurde, war das Thema erledigt.

Einst ein verwucherter Schlupfwinkel

Doch was hatte die Stadt von dem „Zugewinn“? Das „Mundenheimer Wäldchen“ war damals ein wild verwuchertes, fast unzugängliches und regelmäßig überschwemmtes Auwald-Gebiet mit Schwarz- und Weißdorn als Unterholz. Es erstreckte sich auf einer Fläche von etwa 100 Morgen und wurde als „Schlupfwinkel allerlei lichtscheuer Elemente“ beschrieben. Krafft hatte schon seit seinem Amtsantritt am 5. Oktober 1896 eine zukunftsorientierte „grüne“ Idee mit Blick auf einen Park am Rhein: Er plädierte im Stadtrat Ende 1897 erfolgreich für die Anstellung eines „praktisch erprobten, tüchtigen, umsichtigen, mit Geschmack und Schönheitssinn begabten Stadtgärtners“.

Die Räte stimmten am 3. Dezember 1897 zu und wählten aus 40 Bewerbungen den „Kunst- und Handelsgärtner“ Brehm, der am 1. August 1898 ein umfangreiches Arbeitsfeld vorfand. In der heutigen Innenstadt wurde die erste Stadtgärtnerei eingerichtet, die jährlich mehr als 150.000 Blumen heranzog, um den kommunalen Bedarf zu decken.

Stadtpark findet Zuspruch bei Bürgern

Am 2. und 13. November 1900 erklärte der Stadtrat auf Initiative von Krafft die Anlage eines Parkes anstelle des „Mundenheimer Wäldchens“ als „eine dringende Aufgabe“. Mit der Lösung dieses gärtnerischen Problems hatten sich Stadtrat und Stadtgärtner „ein unvergängliches Denkmal“ gesetzt. Schon im April 1901, als ihn die Bevölkerung erstmals besuchen konnte, war der Stadtpark, wie er vom Stadtrat sofort getauft wurde, in seinen Grundzügen geschaffen. Fast fünf Kilometer Wege waren angelegt, ein Spielplatz und sieben Pavillons aus Holz aufgestellt worden.

Der 1876 gegründete Verschönerungsverein mit seinen 260 Mitgliedern wurde ebenfalls aktiv: Er stiftete 45 Ruhebänke aus Holz und später zehn weitere aus Eisen. Dieser Verein sorgte damals für viel Grün in der Stadt: Er organisierte und finanzierte zwischen 1876 und 1901 die Pflanzung von fast 1900 Bäumen und legte Spazierwege an. Um den Stadtpark kümmerten sich jedoch weiter die Stadträte. So wurde das Zollhäuschen an der Rheinbrücke 1913 abgebrochen und als Pavillon im Park wieder aufgebaut. Von 1903 bis 1913 wurde dort auch das vom Verein für Fraueninteressen initiierte Ludwigshafener „Parkfest“ veranstaltet, ehe es in den Ebertpark verlegt wurde, „um den Stadtpark zu schonen“.

Stadtpark sorgt für Gesprächsstoff

Der Stadtpark auf der einstigen Parkinsel, die seit 1968 mit einem Damm unterhalb der ehemaligen Kammerschleuse und der 1900 erbauten Pegeluhr wieder mit dem „Festland“ verbunden und damit eigentlich keine Insel mehr ist, war in den vergangenen 125 Jahren oft Gesprächsthema in Ludwigshafen. Beispielsweise, als ab 1931 auf dem Rhein dort der Dampfer Siegfried als Hotel und Gaststätte zur Attraktion wurde und als 1961 das Rheinstrandbad wegen Wasserverschmutzung geschlossen wurde. Aber auch, als 1980 die „Schneckennudelbrücke“ die Innenstadt mit dem Norden des Parks verband, als am 15. Mai 2004 die Uferwege zur Hannelore-Kohl-Promenade wurden und ab 2005 das Festival des deutschen Films Ludwigshafen zum Treffpunkt zahlreicher Schauspieler werden ließ.

Auch der Sport ist auf der Parkinsel gut vertreten: Der TFC 1861 Ludwigshafen, ältester Sportverein der Stadt, ist dort ebenso zuhause wie der benachbarte Park-Tennisclub und der Ludwigshafener Kanuclub an der Pegeluhr.

Weitere Teile aus der Serie lesen Sie hier:

Auf dem Weg zur politischen Eigenständigkeit

Wie die Wirtschaft der Stadt entstanden ist

Wie es zum ersten privaten Haus in der Rheinschanze kam

Von der größten Mühle zur Industrieruine

Drei Jahre bis zur Unabhängigkeit