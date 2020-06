Das Freibad am Willersinnweiher öffnet am Donnerstag, 25. Juni. Der Sportausschuss hat am Mittwochnachmittag dem Konzept der Stadtverwaltung zugestimmt. „Wir können unseren Badegästen nun ein Angebot machen, ihre geliebte Freizeitaktivität wieder aufzunehmen. Es gibt Einschränkungen, und es sind Regeln zu beachten, trotzdem ist es ein weiterer Schritt nach vorne“, sagt Oberbürgermeisterin und Sportdezernentin Jutta Steinruck (SPD). Das wegen der Corona-Pandemie erforderliche Hygienekonzept sieht ein Online-Ticketsystem und begrenzte Zeitfenster für die Schwimmer vor. Geplant ist laut Verwaltung, das Freibad an drei Tagen pro Woche (dienstags, mittwochs und donnerstags) für die Frühschwimmer von 7 bis 9 Uhr zu öffnen. Montags bis freitags wird es dann noch zwei weitere Zeitfenster geben, und zwar von 9.30 bis 14 Uhr und von 15 bis 19.30 Uhr. Samstags und sonntags öffnet das Bad von 8 bis 13.30 Uhr und von 14.30 bis 20 Uhr. Zwischen den Zeitfenstern erfolgt eine zusätzliche Reinigung. Pro Zeitfenster können maximal 500 Badegäste das Bad nutzen. Neu ist ferner, dass Kinder und Jugendliche bis zum Alter von 14 Jahren nur in Begleitung eines Erwachsenen das Freibad betreten dürfen.